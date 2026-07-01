Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu

Masumlar Apartmanı, Ömer, Kral Kaybederse gibi yapımlarda rol alan Merve Dizdar'ın anne olmaya hazırlandığı öğrenildi. Cihan Ayger ile evli olan Dizdar'ın yaklaşık 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu
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Başarılı oyuncu Merve Dizdar anne olmaya hazırlanıyor. İş adamı Cihan Ayger ile 9 Haziran 2024'te sade bir törenle dünyaevine giren Dizdar'ın yaklaşık 3 aylık hamile olduğu konuşuluyor. Henüz çift tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, magazin kulislerinde bebek heyecanının yaşandığı öne sürüldü.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. İlk kez anne olma heyecanı yaşayan Merve Dizdar'ın hamilelik sürecini gözlerden uzak geçirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Çift cephesinden hamilelik haberine ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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