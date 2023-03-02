Merve Boluğur'un deprem açıklamasına tepki yağdı

'DEPREM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Depremlerin ardından Hatay'a giden Merve Boluğur, "Çok kötü, bu bir felaket. Elimizden geleni ve insanlık görevini yaptım orada. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Benim de bir arkadaşım enkaz altındaydı ve maalesef kurtaramadık" dedi.