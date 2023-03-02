Merve Boluğur'un deprem açıklamasına tepki yağdı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde bir arkadaşını kaybeden Merve Boluğur'un kaderin önüne geçilemediğini söyleyerek "Olacak olan şeyler oluyor. Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık" demesi tepki çekti.
Şubat ayında merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu.
Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir arkadaşı enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Merve Boluğur ise bölgeye giderek depremzedelere yardımcı olmaya çalıştı.
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Boluğur'un depremle ilgili söyledikleri dikkat çekti.
'DEPREM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'
Depremlerin ardından Hatay'a giden Merve Boluğur, "Çok kötü, bu bir felaket. Elimizden geleni ve insanlık görevini yaptım orada. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Benim de bir arkadaşım enkaz altındaydı ve maalesef kurtaramadık" dedi.