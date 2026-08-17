Merve Boluğur’dan Aşk İtirafı: 'Giren Çıkamıyor'

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“Acemi Cadı” dizisinde canlandırdığı “Ayşegül” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Instagram’da 3,8 milyon takipçisi bulunan Boluğur, bir süre önce özel içeriklerini yalnızca abonelerine sunabildiği ücretli sistemi kullanmaya başlamıştı. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu, bu kez aşk hayatına ilişkin sözleriyle dikkat çekti.

'AŞKIN MEVSİMİ YOK'

Şu sıralar yalnız olduğunu belirten Merve Boluğur, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Aşk konularına girmeyelim, giren çıkamıyor. İnsan güzel şeyler yaşamak istiyor. Şu an yalnızlık da iyi benim için” ifadelerini kullandı. Unutamadığı bir yaz aşkının olup olmadığı sorulan Boluğur ise aşkın belirli bir mevsimi olmadığını söyledi. Oyuncu, “Bence aşkın mevsimi yok. Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk. Ben derinden yaşayan bir insanım. Beni esasında çok fazla görmüyorsunuz. Çekildiğim zaman ‘Ay durun, çekmeyin’ demiyorum ama çekildiğimde de bir şey demiyorum. Aşka dair güzel anılarım var” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi