Mert Ramazan Demir'in Askerliği Bitti, Yemin Töreninden İlk Kareler Geldi

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik görevini Hatay İskenderun’da tamamladı. 27 yaşındaki oyuncunun yemin töreninden kareler sosyal medyada gündem oldu. Törende Demir’i rol arkadaşı Emre Altuğ da yalnız bırakmadı.

Esma Karayel Esma Karayel
Mert Ramazan Demir'in Askerliği Bitti, Yemin Töreninden İlk Kareler Geldi

Yalı Çapkını dizisinde üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay İskenderun’a gitmişti. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi 101. bölümüyle final yaparken, dizinin başrol oyuncusu Demir de bu süreçte vatani görevini tamamladı.

YEMİN TÖRENİNDEN KARELER

27 yaşındaki ünlü oyuncunun yemin töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Törenden gelen ilk kareler sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle resmi geçit sırasında kaydedilen görüntüler, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Mert Ramazan Demir'in Askerliği Bitti, Yemin Töreninden İlk Kareler Geldi - Resim : 1

Demir askerlik süreci boyunca basından uzak kaldı ancak, yemin töreniyle birlikte yeniden gündeme geldi. Asker üniformasıyla objektiflere yansıyan oyuncunun bu kareleri büyük beğeni topladı.

EMRE ALTUĞ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncuyu bu özel gününde yalnız bırakmayan isimlerden biri de, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Emre Altuğ oldu. Törene katılan Altuğ’un, Demir’e destek vermesi ve yanında bulunması, dizideki dostluklarının gerçek hayata da yansıdığını gösterdi.

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