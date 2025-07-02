Meltem Cumbul'un Giydiği Kıyafet Fenerbahçe Taraftarlarını İkiye Böldü: Kimi Destekledi, Kimi Tepki Gösterdi

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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun formalarını düzenlediği görkemli bir lansmanla kutladı. Yeni sezonun formaları heyecanla beklenirken, etkinliğe spor ve sanat camialarından pek çok ünlü isim de katıldı.

Sahaya Volkan Demirel, Eda Erdem ve İbrahim Kutluay gibi Fenerbahçe’nin efsane sporcuları da çıktı.

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları ve düzenlediği lansman büyük beğeni toplarken, lansmanda en dikkat çeken isimlerden biri de ünlü oyuncu Meltem Cumbul oldu. Cumbul, yalnızca güzelliğiyle değil, oyunculuğu ve duruşu ile de adından söz ettiriyordu.

Ancak bu fanatik Fenerbahçeliliği ile bilinen Cumbul’un etkinlikte giydiği kıyafet olay oldu. Cumbul, etkinliğe kıpkırmızı bir kıyafet ile gelirken, bu tercihi taraftarları da ikiye böldü.

Bazı taraftarlar Fenerbahçe’nin etkinliğinde kırmızı giyen Meltem Cumbul’a adeta ateş püskürdü. Bir taraftar, “Fenerbahçe’nin lansmanı hakkında en ufacık bir bilgisi yoktu, kırmızı kostüm de tuzu biberi oldu” derken, bir başka kullanıcı ise ‘Fenerbahçeli kırmızı giymez Meltem Cumbul’ diyerek tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar da Fenerbahçeliliği ile bilinen Meltem Cumbul’a destek çıktı. Bir vatandaş, “Bayrağımızın kırmızı ne var bunda? Kadın ne zaman çağrılsa geliyor. İyi Fenerbahçelidir” dedi. Cumbul’a destek çıkan bir başka kullanıcı ise “Ya bu kadar abartmayın. Yok Meltem Cumbul kırmızı giymiş bilmem ne… Bizim armamızda kırmızı var” ifadelerini kullandı.

İşte Cumbul’un kırmızılı kıyafetine sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı tepkiler:

Kaynak: Haber Merkezi