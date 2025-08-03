Melisa Aslı Pamuk, Oğlunun Son Halini Paylaştı

Melisa Aslı Pamuk, ilk kez anne olmanın sevincini yaşadığı oğlu Mylan’la geçirdiği özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, karelerine ‘Mutluluk parçaları’ notunu ekledi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Melisa Aslı Pamuk, Oğlunun Son Halini Paylaştı
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te hayatlarını birleştirmişti. Çift, 29 Ocak’ta ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı. Aynı gün doğan oğluyla ilgili konuşan Yazıcı, bu özel anı “En güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle dile getirdi.

Doğumdan sonra sosyal medya oğullarının ismini takipçileriyle paylaşan Melisa Aslı Pamuk çocuklarına 'Mylan' ismini koyacaklarını duyurdu.

Melisa Aslı Pamuk, Oğlunun Son Halini Paylaştı - Resim : 1

YENİ AİLE POZU GELDİ

Şu sıralar ailesiyle birlikte tatilde olan ünlü oyuncu, Monaco’dan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Pamuk, paylaşımına “Mutluluk parçaları” notunu düştü.

Melisa Aslı Pamuk, Oğlunun Son Halini Paylaştı - Resim : 2

PARİS’TE EVLENDİLER

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yaklaşık bir yıl süren sade ve özel bir birlikteliğin ardından 2024 Mayıs ayında Paris’te sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla nikâh haberini dolaylı yoldan duyuran çift, nikâh sonrası Pamuk’un Instagram profiline “Yazıcı” soyadını eklemesiyle öğrenildi.

Melisa Aslı Pamuk, Oğlunun Son Halini Paylaştı - Resim : 3

Çift, bir şekilde bebek beklediklerini duyurdu. 29 Ocak 2025’te aileye bir erkek çocuk katıldı. Dünya yıldızı futbolcu Yusuf Yazıcı’nın doğum gününde dünyaya gelen oğlu için paylaştığı karede “En güzel doğum günü hediyem” ifadelerine yer verdi.

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