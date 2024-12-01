Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın Evliliğinde Kriz! Birbirilerini Sildiler

Birçok müzik yarışmasına katıldıktan sonra yeniden yorumladığı şarkıların YouTube'da büyük kitlelere ulaşmasıyla ünlü olan şarkıcı Melek Mosso, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Sağdıç'ın memleketi Mersin'de düzenlenen nikah töreni sonrası mutluluklarını sık sık sosyal medyadan da paylaşan çiftten gündem olan bir hamle geldi.

Ünlü çift sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları kaldırıp birbirlerini takipten çıkardı. Bu hamle boşanma iddialarını gündeme getirirken, ikiliden henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem