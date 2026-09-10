Mehmet Ali Erbil’den Korkutan Haber: Acil Ameliyata Alındı

Yeni projesinin provasını yaptığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kalp krizi geçirdiği açıklandı. Acil operasyonla tıkalı damarı açılan sanatçı taburcu edildi.

Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil’den Korkutan Haber: Acil Ameliyata Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Mehmet Ali Erbil, evinde yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye ulaştırılan 69 yaşındaki ünlü şovmenin, yapılan ilk tetkiklerin ardından kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, kritik müdahalenin ardından acil olarak operasyona alınan sanatçının, tıkalı olan kalp damarına doktorlar tarafından stent takıldı. Operasyonun başarıyla tamamlanması ve sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından taburcu edilen Erbil'in, bir süre evinde istirahat edeceği ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi.

YILLARDIR KRONİK RAHATSIZLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Uzun yıllardır nadir görülen ve kılcal damarlardan sıvı sızmasıyla ani tansiyon düşüşlerine yol açan 'kaçış sendromu' hastalığıyla mücadele eden usta şovmen, daha önce de ciddi sağlık problemleri yaşamıştı. 2018 yılında evinde geçirdiği banyo kazası sonucu kaburgaları kırılan ve akciğer zarı hasar gören Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmış; ardından 2020 yılında da kök hücre tedavisi görmüştü.

Zorlu tedavi süreçlerinin ardından son dönemde yeniden sahnelerle ve yeni projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçının aniden rahatsızlanması sevenlerini korkuttu. Hastaneden gelen olumlu haberlerin ardından ünlü şovmenin evindeki izleme ve dinlenme sürecine geçildiği bildirildi.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Mehmet Ali Erbil kalp krizi
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Açıklaması: 'Çok Korktum' Defne Samyeli’den Cem Yılmaz Açıklaması
Serhat Kılıç’ın Anma Töreninde Yürek Yakan Anlar! Sevgilisi Gözyaşlarına Boğuldu Serhat Kılıç’ın Anma Töreninde Yürek Yakan Anlar
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş Hakkında Çarpıcı İddia: CHP’den İstifa Edecek Mansur Yavaş Hakkında Çarpıcı İddia: CHP’den İstifa Edecek
Kara Para Soruşturması Genişliyor: 'Kara Haydar'ın Eşi de Gözaltına Alındı Kara Para Soruşturması Genişliyor: 'Kara Haydar'ın Eşi de Gözaltına Alındı
Gaziantep'te Kahreden Olay: Halı Yıkarken Elektrik Akımına Kapılan 2 Kadın Öldü Gaziantep'te Kahreden Olay: Halı Yıkarken Elektrik Akımına Kapılan 2 Kadın Öldü
Mehmet Ali Erbil’den Korkutan Haber: Acil Ameliyata Alındı Mehmet Ali Erbil’den Korkutan Haber
Ahbap'ın Tutuklanan Müdüründen Şok İtiraflar: 'Her Kalemde Milyonluk Vurgun Yapıldı' Ahbap'ın Tutuklanan Müdüründen Şok İtiraflar: 'Her Kalemde Milyonluk Vurgun Yapıldı'