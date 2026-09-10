Mehmet Ali Erbil’den Korkutan Haber: Acil Ameliyata Alındı

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Türk televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Mehmet Ali Erbil, evinde yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye ulaştırılan 69 yaşındaki ünlü şovmenin, yapılan ilk tetkiklerin ardından kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, kritik müdahalenin ardından acil olarak operasyona alınan sanatçının, tıkalı olan kalp damarına doktorlar tarafından stent takıldı. Operasyonun başarıyla tamamlanması ve sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından taburcu edilen Erbil'in, bir süre evinde istirahat edeceği ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi.

YILLARDIR KRONİK RAHATSIZLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Uzun yıllardır nadir görülen ve kılcal damarlardan sıvı sızmasıyla ani tansiyon düşüşlerine yol açan 'kaçış sendromu' hastalığıyla mücadele eden usta şovmen, daha önce de ciddi sağlık problemleri yaşamıştı. 2018 yılında evinde geçirdiği banyo kazası sonucu kaburgaları kırılan ve akciğer zarı hasar gören Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmış; ardından 2020 yılında da kök hücre tedavisi görmüştü.

Zorlu tedavi süreçlerinin ardından son dönemde yeniden sahnelerle ve yeni projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçının aniden rahatsızlanması sevenlerini korkuttu. Hastaneden gelen olumlu haberlerin ardından ünlü şovmenin evindeki izleme ve dinlenme sürecine geçildiği bildirildi.

Kaynak: Sabah