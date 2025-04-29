Mehmet Ali Erbil’den Eski Sevgilisine Büyük Şok! İki Hamle Birden Yaptı
‘Yasa dışı bahis’ soruşturmasında gözaltına alınan ve 10 aylık hapis cezası ertelenen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in hakkında skandal iddialarda bulunan eski sevgilisi Gülseren Ceylan için hem uzaklaştırma kararı aldırdı hem de 2 dava açtı.
Kaynak: HaberTürk
Yasa dışı bahis operasyonunda sanatçı Serdar Ortaç ile birlikte gözaltına alınması ile gündem olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, hakkında skandal iddialar ortaya atan eski sevgilisi Gülseren Ceylan için harekete geçti.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Mehmet Ali Erbil eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a hem iki dava açtı hem de uzaklaştırma kararı aldırdı.
Türkiye’de çapı genişleyen ‘yasa dışı bahis’ operasyonlarında gözaltına alınan ünlü isimlerden biri de Mehmet Ali Erbil olmuştu. Mahkeme heyeti Erbil'e 10 ay hapis cezası vermiş, 1000 lira da para cezası uygulamıştı. Daha sonra ise Erbil'in hapis cezası ertelenmişti.
Bu dava ile magazin gündemine düşen Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya yayınında Erbil’in yasa dışı bahis oynadığını, evindeki temizlik görevlisini taciz ettiğini iddia etmişti.
'KUMAR OYNUYORDU'
Gülseren Ceylan, şunları söylemişti: Evde hizmetçiyi taciz etti, Evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu. Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler. Hizmetçi, ayağımı ovarken bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını itiraf etti. Ne yaptığını siz anlayın artık... Öyle basit bir şey değil, ısırmış bile. Bu durumu bizzat kendi ağzından duyunca adeta delirdim. Ağabeyin, benim yanımdayken tuvalete giderken hiç çekinmeden pantolonunu indiriyordu. Zaten ailenizin tüm saygısızlıklarına şahit oldum.