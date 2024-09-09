Mehmed Fetihler Sultanı 2. Sezonu Çok Daha Heyecanlı!

“Mehmed: Fetihler Sultanı” ikinci sezonuyla geri dönüyor… Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed’in destansı hayatını konu alan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, ikinci sezonuyla izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

TRT 1’in geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi, ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İlk sezonuyla reyting rekorları kıran ve Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alan dizinin, yeni sezon ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.maga

Tanıtımda yer alan “Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah! Allah’ımıza hamdolsun Sultanım. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) müjdesine nail oldunuz. Bu kapıdan geçene kadar Sultan Mehmet idiniz. Şimdi çağlar ötesinde dahi anılacak Fatih oldunuz, hünkârım” sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dizinin yeni sezon fragmanı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dizinin ikinci sezonda çok daha heyecanlı olacağı fragmandan anlaşılıyor. Serkan Çayoğlu’nun hayranları da projenin yeni döneminden çok umutlu olduklarını belirten yorumlar ile sosyal medyada dikkat çekiyor.

Oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Serdar Gökhan, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal gibi güçlü isimlerin ve Ghassan Massoud ile Luka Peroš gibi ünlü Hollywood yıldızlarının yer aldığı yapım, yeni sezonda; Korel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut ve Willma Elles gibi başarılı oyuncularla kadrosunu zenginleştiriyor.



Selahaddin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı dizi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da izleyicileri etkilemeye devam edecek.

“Mehmed: Fetihler Sultanı” nefes kesecek yeni sezonuyla çok yakında TRT 1’de