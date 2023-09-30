Meedo ile boşanan Şeyma Subaşı hakkında yeni aşk iddiası: Nikahına gelen o isimle yakınlaştı!

NAFAKA İSTEMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre şiddetin de olduğu evlilikte Şeyma Subaşı herhangi bir nafaka ve tazminat istemedi. Bu iddialar gündemdeyken Şeyma Subaşı hakkında Sabah'tan Ömer Karahan bambaşka bir iddiayı yazdı.