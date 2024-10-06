Mazhar Alanson’un En Acı Vedası: Tabutunun Başından Bir An Olsun Ayrılmadı, Ayakta Durmakta Zorlandı

Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.

BİRİCİK SUDEN’DEN PAYLAŞIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.

"BABALAR BUNUN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ HİSSEDER"

Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EDA ALANSON KİMDİR?

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden Eda Alanson gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktaydı.

Alanson, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 - 2002 arasında evli kalmıştı. Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

Eda Alanson, MFÖ’nün 10 yıl aradan sonra çıkardığı albümleri "AGU"nun ilk şarkısı "Muaf"ın sözlerini yazmış; babası Mazhar Alanson da bestelemişti.

Kaynak: AA