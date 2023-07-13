MasterChef'te ipler gerildi: Sergen'le tartıştı, gözyaşlarını tutamadı

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sergen, "Kesinlikle ben korkan insanla çalışmak istemem. Ben ondan korkuyorum, yemek kabul etmeyim, öyle bir dünya yok. Herkesin hiçbir şeyden korkmayın. Daha sonraki evreler için konuşuyorum. Mevzu bu teşekkürler" diyerek Gamze'yi eleme adayı yaptı.