MasterChef'te ipler gerildi: Sergen'le tartıştı, gözyaşlarını tutamadı
MasterChef'te iki yarışmacının yaşadığı tartışma, yayında gergin anlara neden oldu.
Haftanın ikinci takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.
Oyun esnasında bir yemekle ilgili "Bunu karşı takımda Burcu yapıyor" diyerek kaybedeceğini ima eden Gamze'nin sözleri Tahsin ve Sergen'i kızdırdı.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sergen, "Kesinlikle ben korkan insanla çalışmak istemem. Ben ondan korkuyorum, yemek kabul etmeyim, öyle bir dünya yok. Herkesin hiçbir şeyden korkmayın. Daha sonraki evreler için konuşuyorum. Mevzu bu teşekkürler" diyerek Gamze'yi eleme adayı yaptı.
'BURASI BABANIZIN TAPULU MALI DEĞİL'
Yanlış anlaşıldığını söyleyen Gamze ise "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Saygı duyuyorum verdiği karara ama yaptıklarının yanlış olduğunu ve izlendiği zaman dışarıdan da çok çirkin gözüktüğünü söylemek istiyorum sadece" dedi.