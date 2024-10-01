MasterChef’te Haftanın Kaptanları Belli Oldu! Mavi ve Kırmızı Takım Kaptanları Kimler Oldu?

Şefler, yarışmacılardan yağlama yapmalarını istedi. En iyi tabağı hazırlayan isim, haftanın Mavi Takım kaptanı olarak seçildi. Mavi Takım kaptanı olan yarışmacı, rakip takım Kırmızı Takım’ın kaptanını da belirleme hakkına sahip oldu.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununda en iyi yağlamayı hazırlayan 6 yarışmacı şeflerden tam not aldı. Emre, Kaan, Zübeyde, Ezgi, Akın ve Semih, başarılı tabaklarıyla öne çıktı. Bu yarışmacılar arasından en iyisi Mavi Takım kaptanı olarak seçildi.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te bu hafta en iyi tabağı hazırlayan isim Zübeyde oldu. Zübeyde, şeflerin beğenisini kazanarak Mavi Takım kaptanlığına yükseldi ve dokunulmazlığı elde etti.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı seçilen Zübeyde, Kırmızı Takım kaptanı olarak ise Semih’i tercih etti. Böylece haftanın Kırmızı Takım kaptanı da belirlenmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi