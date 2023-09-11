MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu
MasterChef All Star'da yarışmacıları gözyaşlarına boğan bir eleme yaşandı. Yaptığı hata nedeniyle yarışmadan elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi.
Masterchef Allstar'da bu hafta Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra eleme potasında yer aldı.
Masterchef Türkiye Allstar'da potadaki isimler kuzu böbreği ve taze kişniş kullanarak gecenin en başarılı yemeğini yapmaya çalıştı.
Potadaki yedi isimden üçü gecenin başarılı yemeklerini yaparak potadan kurtuldu. Kalan 4 kişi şeflerin imza yemeğine en yakın olanı yapmaya çalıştı.
Turun birincisi Ayaz oldu. Şefler Ayaz'ın yaptığı yemeği "temiz" şeklinde değerlendirdi. Böylece Ayaz 10. haftaya gecenin birincisi olarak geçmiş oldu. Gecenin en başarılı ikinci tabağı ise Tanya oldu. Potadan kurtulan son isim ise Sefa oldu. Böylece Esra, Tolga, Suna ve Hasan ikinci turda yeniden yarıştı.