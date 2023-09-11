MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu

MasterChef All Star'da yarışmacıları gözyaşlarına boğan bir eleme yaşandı. Yaptığı hata nedeniyle yarışmadan elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi.

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MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu - Resim: 1

Masterchef Allstar'da bu hafta Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra eleme potasında yer aldı.

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MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu - Resim: 2

Masterchef Türkiye Allstar'da potadaki isimler kuzu böbreği ve taze kişniş kullanarak gecenin en başarılı yemeğini yapmaya çalıştı.

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MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu - Resim: 3

Potadaki yedi isimden üçü gecenin başarılı yemeklerini yaparak potadan kurtuldu. Kalan 4 kişi şeflerin imza yemeğine en yakın olanı yapmaya çalıştı.

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MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu - Resim: 4

Turun birincisi Ayaz oldu. Şefler Ayaz'ın yaptığı yemeği "temiz" şeklinde değerlendirdi. Böylece Ayaz 10. haftaya gecenin birincisi olarak geçmiş oldu. Gecenin en başarılı ikinci tabağı ise Tanya oldu. Potadan kurtulan son isim ise Sefa oldu. Böylece Esra, Tolga, Suna ve Hasan ikinci turda yeniden yarıştı.

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