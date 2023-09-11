MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu

Turun birincisi Ayaz oldu. Şefler Ayaz'ın yaptığı yemeği "temiz" şeklinde değerlendirdi. Böylece Ayaz 10. haftaya gecenin birincisi olarak geçmiş oldu. Gecenin en başarılı ikinci tabağı ise Tanya oldu. Potadan kurtulan son isim ise Sefa oldu. Böylece Esra, Tolga, Suna ve Hasan ikinci turda yeniden yarıştı.