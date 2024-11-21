MasterChef Türkiye'de Yürekler Ağza Geldi! Yarışmacı Parmaklarını Kesti

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk potaya giden ismi oylama sonucunda belli oldu. Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıyasıya mücadele etti ve dokunulmazlık alan takım şefler tarafından belirlendi.

Ayrıca yarışmada talihsiz bir kaza da yaşandı. Kaan, yarışma sırasında parmaklarını kesti.

Yürekleri ağızlara getiren olaydan sonra yarışmacıya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Müdahalenin ardından Kaan yarışmaya devam etti.