MasterChef Türkiye'de Yürekler Ağza Geldi! Yarışmacı Parmaklarını Kesti

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yürekleri ağza getiren talihsiz bir kaza yaşandı. Kaan parmaklarını kesti. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

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MasterChef Türkiye'de Yürekler Ağza Geldi! Yarışmacı Parmaklarını Kesti

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk potaya giden ismi oylama sonucunda belli oldu. Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıyasıya mücadele etti ve dokunulmazlık alan takım şefler tarafından belirlendi.

MasterChef Türkiye'de Yürekler Ağza Geldi! Yarışmacı Parmaklarını Kesti - Resim : 1

Ayrıca yarışmada talihsiz bir kaza da yaşandı. Kaan, yarışma sırasında parmaklarını kesti.

MasterChef Türkiye'de Yürekler Ağza Geldi! Yarışmacı Parmaklarını Kesti - Resim : 2

Yürekleri ağızlara getiren olaydan sonra yarışmacıya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Müdahalenin ardından Kaan yarışmaya devam etti.

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