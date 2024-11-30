MasterChef Türkiye'de Yarışmacının Hareketi Olay Oldu! Dikkatli İzleyicilerden Kaçmadı! Şefler Uyarı Yapacak mı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde başarılı yarışmacılardan Onur'un yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Onur'un hareketine herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.

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MasterChef Türkiye'de Yarışmacının Hareketi Olay Oldu! Dikkatli İzleyicilerden Kaçmadı! Şefler Uyarı Yapacak mı? - Resim: 1

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dikkat çeken anlar yaşandı. Başarılı yarışmacılardan Onur'un hareketi dikkatli yarışmacılarından gözünden kaçmadı.

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