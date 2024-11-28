MasterChef Türkiye'de Korkutan Anlar! Yarışmacı Yere Çakıldı, Yürekler Ağza Geldi
MasterChef Türkiye'de dün oynanan takım oyununda yürekler ağza geldi. Emre'nin yaşadığı kaza herkesi korkuttu. İşte MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde dikkat çeken anlar...
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Beyza'nın kaptan olduğu mavi takım ile Şirin'in kurduğu kırmızı takım; haftanın ikinci takım oyununda şeflerin verdiği malzemeleri kullanarak 50 dakika içinde bir tatlı bir tuzlu olmak üzere 2 tabak hazırladı.
Oyun sırasında mavi takım yarışmacılarından Emre, ıslak zeminde birden kaydı ve kolunu çarparak kendisini bir anda yerde buldu. Şefler ve yarışmacılar korku içerisinde yerde yatan Emre'ye yardıma koştu. Emre'nin kolunda ufak sıyrıklar olduğunu görünce herkes rahatladı.
Oyun sonunda kazanan mavi takım oldu. Genel skoru 2-1 yapan mavi takım, haftayı kazanmayı da garantiledi. Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım yarışmacıları, şef takibinde Somer Şef'in yaptığı tabağa en yakın yemeği hazırlamaya çalıştı.
Dokunulmazlığı alan kişi Erim oldu. Yapılan oylama sonucu Eda ve Şirin 4'er oy aldı. Kaptan Şirin, eleme potasına kendini yolladı.