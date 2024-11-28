MasterChef Türkiye'de Korkutan Anlar! Yarışmacı Yere Çakıldı, Yürekler Ağza Geldi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Beyza'nın kaptan olduğu mavi takım ile Şirin'in kurduğu kırmızı takım; haftanın ikinci takım oyununda şeflerin verdiği malzemeleri kullanarak 50 dakika içinde bir tatlı bir tuzlu olmak üzere 2 tabak hazırladı.