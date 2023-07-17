Masterchef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu
Sergen'in kaptanlığındaki Mavi Takım ve Eray'ın kaptanlığındaki Kırmızı Takım, haftayı kayıpsız kapatabilmek için kıyasıya yarıştı.
Berker, Gamze, Mert, Batuhan, Eray, Fırat ve Güzide ilk haftanın eleme adayları oldu.
Yarışmacılar ilk olarak yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Yarışmacılara yer fıstığı ve tavuk ciğerinden bir yemek yapması istendi. Yarışmacılar arasında en yaratıcı tabağı Rıfat çıkardı. Gecenin ikincisi Batuhan olurken üçüncü Eray oldu.
Berker, Gamze, Mert ve Güzide; Mehmet Şefin Bodrum Geceleri tabağını yapmaya çalıştı. Mehmet Şef tabağının nasıl yapılacağını açıkladıktan sonra yarışmacılar yerlerine geçti.
4 isim, şefin tabağına en yakını çıkarmak için mücadele etti.