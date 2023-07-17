Masterchef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu

Yarışmacılar ilk olarak yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Yarışmacılara yer fıstığı ve tavuk ciğerinden bir yemek yapması istendi. Yarışmacılar arasında en yaratıcı tabağı Rıfat çıkardı. Gecenin ikincisi Batuhan olurken üçüncü Eray oldu.