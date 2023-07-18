MasterChef All Star yarışmacısı evlilik teklifi aldığı anları paylaştı: Sevgilisi ünlü müzisyen çıktı

Masterchef All Star'la duyuran Büşra Zambak, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığı anları paylaştı.

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MasterChef All Star yarışmacısı evlilik teklifi aldığı anları paylaştı: Sevgilisi ünlü müzisyen çıktı - Resim: 1

MasterChef All Star'ın yarışmacılarından Büşra Zambak, özel hayatıyla gündeme geldi.

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MasterChef All Star yarışmacısı evlilik teklifi aldığı anları paylaştı: Sevgilisi ünlü müzisyen çıktı - Resim: 2

Yarışmada sessizliği ile dikkat çeken Zambak, dün MasterChef yarışmacıları ve yakın arkadaşları ile doğum gününü kutladı. 

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MasterChef All Star yarışmacısı evlilik teklifi aldığı anları paylaştı: Sevgilisi ünlü müzisyen çıktı - Resim: 3

Doğum günü partisinde evlilik teklifi alan yarışmacı o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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MasterChef All Star yarışmacısı evlilik teklifi aldığı anları paylaştı: Sevgilisi ünlü müzisyen çıktı - Resim: 4

Uzun zamandır ünlü müzisyen Moumin Redjel ile aşk yaşayan Büşra Zambak bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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