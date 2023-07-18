MasterChef All Star yarışmacısı evlilik teklifi aldığı anları paylaştı: Sevgilisi ünlü müzisyen çıktı
Masterchef All Star'la duyuran Büşra Zambak, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığı anları paylaştı.
MasterChef All Star'ın yarışmacılarından Büşra Zambak, özel hayatıyla gündeme geldi.
Yarışmada sessizliği ile dikkat çeken Zambak, dün MasterChef yarışmacıları ve yakın arkadaşları ile doğum gününü kutladı.
Doğum günü partisinde evlilik teklifi alan yarışmacı o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun zamandır ünlü müzisyen Moumin Redjel ile aşk yaşayan Büşra Zambak bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.