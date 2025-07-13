Masal Gibi Düğün Venedik’e Damga Vurmuştu! ABD’li Milyarderden Eşine Jet Sosyeteyi Sallayan Hediye

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Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos, gazeteci ve televizyon sunucusu Lauren Sanchez ile İtalya'nın tarihi Venedik kentinde evlendi.

San Giorgio Adası'nda gerçekleşen ve güvenlik önlemleriyle dikkat çeken görkemli düğün, hem şehirde protestolara yol açtı hem de sosyal medyada gündem oldu.

61 yaşındaki Bezos ve 55 yaşındaki Sanchez’in düğününe birçok ünlü isim katılırken, etkinlik haftalarca konuşulacak bir medya olayına dönüştü. Hazırlıkları günlerce süren düğün konuşulmaya devam ederken ABD’li milyarderin eşine aldığı iddia edilen hediye dile düştü.

EŞİ İÇİN VOGUE'U MU SATIN ALACAK?

İddialara göre Jeff Bezos, eşi Lauren Sanchez'e düğün hediyesi olarak moda dünyasının en prestijli yayınlarından Vogue'u satın almayı planlıyor.

Sanchez'in Vogue’un Temmuz sayısının kapağında yer alması ve bu sürecin hemen ardından çıkan satış söylentileri, bu iddiaları güçlendirdi.

Daily Mail’in haberine göre, Vogue’un bağlı bulunduğu Conde Nast medya grubu için Bezos’un satın alma hazırlıklarına başladığı öne sürüldü. Üstelik bu süreçte uzun yıllardır Vogue’un genel yayın yönetmenliğini yürüten ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Anna Wintour’un da anlaşmada aktif rol oynadığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi