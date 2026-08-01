Manifest'in Yıldızı Hilal Yelekçi'ten Aşk İtirafı, Ünlü DJ İle Ayrıldı Mı?

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Son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Manifest grubunun 25 yaşındaki üyesi Hilal Yelekçi, gündemdeki aşk iddialarıyla dikkat çekiyordu.

İsmi önce oyuncu Mert Ramazan Demir ile anılan genç şarkıcı, daha sonra elektronik müzik sahnesinin tanınan isimlerinden 36 yaşındaki DJ Agah Uz ile birlikte görüntülenmişti. Bu gelişmelerin ardından ortaya atılan birliktelik iddiaları uzun süre konuşuldu.

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Hakkındaki söylentiler karşısında sessizliğini bozan Hilal Yelekçi, yaptığı açıklamada Agah Uz ile olan ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi