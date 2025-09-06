Manifest Grubu'nun Yıldızı Lidya Pınar Aşka Geldi! Ünlü Oyuncu Kaan Miraç Sezen İle Romantik Poz

Manifest Grubu’nun sevilen ismi Lidya Pınar, sosyal medya paylaşımıyla aşkını ilan etti. Ünlü isim, oyuncu sevgilisi Kaan Miraç Sezen’in doğum gününü romantik bir kare ile kutladı.

Son dönemde hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla gündeme gelen Manifest Grubu üyelerinden Lidya Pınar, aşkını sosyal medyada duyurdu. Ünlü isim, oyuncu sevgilisi Kaan Miraç Sezen’in doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı romantik bir kareyle kutladı ve aşkını resmen ilan etmiş oldu.

ROMANTİK PAYLAŞIM BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Manifest Grubu'nun Yıldızı Lidya Pınar Aşka Geldi! Ünlü Oyuncu Kaan Miraç Sezen İle Romantik Poz - Resim : 1

Pınar’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftin samimi pozu, hayranlarından binlerce beğeni toplarken, yorumlarda “Çok yakışıyorsunuz”, “Sürpriz çift” ve “Mutluluklar” gibi ifadeler öne çıktı.

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Manifest Grubu'nun Yıldızı Lidya Pınar Aşka Geldi! Ünlü Oyuncu Kaan Miraç Sezen İle Romantik Poz - Resim : 2

Kaan Miraç Sezen, genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. 6 Eylül 2002 doğumlu olan Sezen, Bursa’da dünyaya geldi. TED Koleji’nde eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Sahne projeleriyle adını duyuran Sezen, son dönemde dizi ve film çalışmalarıyla da öne çıkmayı başardı.

Manifest aşk
