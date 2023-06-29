Madonna yoğun bakıma kaldırıldı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Madonna'nın önceden planlanmış dünya turu ise ertelendi.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna’nın 24 Haziran Cumartesi günü ciddi bir enfeksiyon geliştirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Şarkıcının yetenek menajeri Guy Oseary, haberi bugün bir Instagram gönderisiyle duyurdu.
Oseary açıklamasında “Sağlığı iyiye gidiyor, ancak halen tıbbi bakım altında. Tamamen iyileşmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.
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