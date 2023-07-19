Lüks araçlarını tek tek satıyor: CZN Burak, babası tarafından dolandırıldı
Yaptığı devasa yemeklerle bilinen CZN Burak, en güvendiği, sırtını rahatlıkla yaslayabileceğine inandığı babası tarafından dolandırıldı. Şimdi ise babasına rakip olmak için lüks araçlarını tek tek satıyor.
Yemek videolarında sürekli gülmesiyle dünyada tanınan bir isim olan, CZN Burak büyük bir şok yaşadı. Babası tarafından dolandırılan CZN Burak, yeni restoranını açmak için garajdaki lüks araçlarını satılığa çıkardı.
Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan CZN Burak, yaptığı yardımlarla da takdirleri topluyor. Ancak bu yardımları babasıyla arasını açtı.
Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalışınca babasıyla arası açıldı. CZN Burak'ın babası yardımları engellemek istedi. Bunun üzerin ünlü fenomen harekete geçti.
Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında.