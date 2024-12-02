Leyla Dizisinde Büyük Kaos! Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı Birbirini Sildi

NOW’un popüler dizisi Leyla Hayat, Aşk, Adalet’in başrol oyuncuları Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Vuslateri ve Kirazcı sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

Leyla Dizisinde Büyük Kaos! Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı Birbirini Sildi

Çarşamba günlerinin merakla beklenen dizisi Leyla, son bölümlerinde başrol oyuncusu Gonca Vuslateri’nin dansları ve kavga ettiği sahnelerdeki oyunculuğu ile gündem olmuş, başarılı oyuncu hayranlarının beğenisi kazanmıştı.

Leyla Dizisinde Büyük Kaos! Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı Birbirini Sildi - Resim : 1

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Dizinin hayranlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizide birbirini seven iki kişiyi canlandıran oyuncular, Instagram hesaplarından birbirlerini sildi. Takipleşmeyi bırakan iki oyuncunun bunu neden yaptığına ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.

Leyla Dizisinde Büyük Kaos! Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı Birbirini Sildi - Resim : 2

Oyuncuların birbirlerini takip etmeyi bırakması, iki ismin aralarının bozuk olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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