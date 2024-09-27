La Casa de Papel'in Yıldızı İstanbul'da Görüntülendi
Dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisinde Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso, İstanbul'da görüntülendi.
Dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisindeki rolüyle bilinen Pedro Alonso, İstanbul'da görüntülendi.
Sekiz hırsızın bir profesör ile plan yaparak İspanya Kraliyet Darphanesini soymasını anlatan La Casa De Papel dizisinin oyuncusu Pedro Alonso İstanbul'a geldi.
Sık sık ziyarete geldiği şehirde Fatih ve Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Boğaz manzaralı restoranda yemek yedi.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARININ LAKAPLARI
La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, dizideki karakterler için kod adları ararken şehir isimleri fikrinin bir tişörtten geldiğini söyledi. Üzerinde Tokyo yazılı tişört giyen kişinin diziye ilham kaynağı olduğunu açıkladı.
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Alba Flores - Nairobi
Esther Acebo - Stockholm
Itziar Ituno - Lizbon
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota