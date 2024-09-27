La Casa de Papel'in Yıldızı İstanbul'da Görüntülendi

Dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisindeki rolüyle bilinen Pedro Alonso, İstanbul'da görüntülendi.

Sekiz hırsızın bir profesör ile plan yaparak İspanya Kraliyet Darphanesini soymasını anlatan La Casa De Papel dizisinin oyuncusu Pedro Alonso İstanbul'a geldi.

Sık sık ziyarete geldiği şehirde Fatih ve Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Boğaz manzaralı restoranda yemek yedi.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARININ LAKAPLARI

La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, dizideki karakterler için kod adları ararken şehir isimleri fikrinin bir tişörtten geldiğini söyledi. Üzerinde Tokyo yazılı tişört giyen kişinin diziye ilham kaynağı olduğunu açıkladı.

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero - Tokyo

Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin

Darko Peric - Helsinki

Jaime Lorente - Denver

Alba Flores - Nairobi

Esther Acebo - Stockholm

Itziar Ituno - Lizbon

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota