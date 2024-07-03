La Casa de Papel'in Yıldızı Artık 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda

Netflix’in izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada fenomen haline gelen suç ve gerilim dizisi La Casa de Papel'de 'Marsilya' rolüne hayat veren oyuncu Luka Peroš Türkiye'de...

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La Casa de Papel'in Yıldızı Artık 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda

La Casa De Papel dizisindeki 'Marsilya' (Marsella) karakterine hayat veren ve adını tüm dünyada duyuran Hırvat oyuncu Luka Peroš Türkiye'de...

Ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.

'La Casa de Papel' dizisinde 'Marsilya' karakterini canlandıran Luka Peros da dizide rol alan isimler arasında yer alacak.

Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.

Kaynak: AA

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