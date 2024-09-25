Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş Bomba Gibi Dönüyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Gökçe Mollaoğlu' karakteriyle tanınan Nilsu Berfin Aktaş, yeni sezonda ekranlara dönecek. Aktaş, merakla beklenen Şakir Paşa Hanedanı dizisinde 'Ayşe' rolüne hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, genç yıldız bu projeyi, görüşmeler yaptığı diğer işlerden en çok beğendiği dizi olarak seçti.

Şakir Paşa Hanedanı Mucizeler ve Skandallar güçlü kadrosu ve dikkat çekici hikâyesi ile sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kostümleri ve mekanları için de titizlikle çalışılan “Şakir Paşa Hanedanı: Mucizeler ve Skandallar” #VahidePerçin, #FıratTanış, #DevrimYakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt’u buluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi