Kuşum Aydın'ın son hali görenleri üzdü

Bir süre önce 'estetik faciası' haberleriyle gündeme gelen Kuşum Aydın, yeni yılda yeni kararlar aldı.

Kuşum Aydın'ın son hali görenleri üzdü - Resim: 1

Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, yeni yıla Kıbrıs'taki bir otelde sahne alarak girdi.

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Kuşum Aydın'ın son hali görenleri üzdü - Resim: 2

Eski halinden eser kalmayan Kuşum Aydın, yeni yılda bir dizi sağlık operasyonu geçireceğini açıkladı.

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Kuşum Aydın'ın son hali görenleri üzdü - Resim: 3

"2023'te yenileneceğim"

Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım.

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Kuşum Aydın'ın son hali görenleri üzdü - Resim: 4

"Kestireceğim yerler var"

Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi.

Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var.

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