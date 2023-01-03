Kuşum Aydın'ın son hali görenleri üzdü

"Kestireceğim yerler var"

Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi.

Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var.