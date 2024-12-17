Kuruluş Osman Dizisinde Değişiklik! Anlaşma Duyuruldu

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ve Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birini ekrana taşıyan Kuruluş Osman dizisi, yeni bir isimle daha güçleniyor. Yarın yayınlanacak 175. bölümüyle ekrana gelecek olan diziye, son olarak "Kötü Kan" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Murat Göçmez katıldı.

Göçmez, dizide Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay karakterinin kardeşi Altuga rolüne hayat verecek. Osman Bey'in en yakınındaki beylerden biri olan Cerkutay'ın kardeşi Altuga'nın, dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.