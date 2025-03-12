Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kimse Tanıyamadı

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı yıllar sonra ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Necati Şaşmaz’ın son hali gündem oldu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kimse Tanıyamadı

2003 yılında Show TV’de ekrana gelen, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosu ile yıllar geçse de unutulmaz televizyon dizileri arasında boy gösteren Kurtlar Vadisi’nin ‘Polat Alemdar’ı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz yıllar sonra ortaya çıktı. Şaşmaz’ın yıllar içindeki değişimi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kimse Tanıyamadı - Resim : 1

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem’in başrollerinde oynadığı fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin geniş hayran kitlesine sahip oyuncusu Necati Şaşmaz, oyuncu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kimse Tanıyamadı - Resim : 2

'SAMİMİ BİR BULUŞMA'

Mumcu bu sürpriz ziyareti sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştı. Mumcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kıymetli dostum Necati Şaşmaz ile Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde içten ve samimi bir buluşma gerçekleştirdik. Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine hoş bir sohbet etme imkanı bulduk.

Kaynak: Haber Merkezi

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