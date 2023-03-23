Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle görenleri şaşırttı
Bir dönemin ev çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi oyuncularının şimdiki halleri dizinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Laz Ziya karakterinin kızını canlandıran Müge Ulusoy da en çok merak edilen Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında.
Döneminin en popüler yapımı olan Kurtlar Vadisi, ele aldığı konular ile günümüzde konuşulmaya devam ediyor. Dizinin en çok ses getiren karakterlerinden olan Laz Ziya'nın kızı Meral de son hali ile merak edilmeye devam ediyor.
Yıllar içinde adeta gençleşen ve görenleri şaşırtan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Müge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından tekrar söz ettirmeye başladı.
Şimdilerde menajerlik yapan Müge Ulusoy, paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor.
51 yaşındaki güzel oyuncu, düzgün fiziği ile gençlere taş çıkarıyor.