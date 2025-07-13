Kubilay Aka’dan Sevgilisine Sürpriz! Görenler Evlilik Teklifi Sandı ama Gerçek Hemen Anlaşıldı

Uzun süredir aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, Tayland’da aşk tazeledi. Aka’nın sevgilisi ile samimi ve romantik pozlarına beğeni yağarken bir pozu ise “Evlilik teklifi etti sandım” dedirtti. İşte oyuncu çiftin aşk tatilinden kareler…

Esma Karayel Esma Karayel
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Kubilay Aka’dan Sevgilisine Sürpriz! Görenler Evlilik Teklifi Sandı ama Gerçek Hemen Anlaşıldı
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Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın oğluna hayat veren ünlü oyuncu Kubilay Aka, son olarak saç rengini pembeye boyatması ile gündem olmuştu.

Kubilay Aka’dan Sevgilisine Sürpriz! Görenler Evlilik Teklifi Sandı ama Gerçek Hemen Anlaşıldı - Resim : 1

Aka’nı pembe saçları sosyal medyada çokça konuşulmuş; hayranları pembe saçının uzun süre kalacağından endişe ederken ünlü oyuncu bir hafta içinde saçını eski rengine boyatmıştı.

Kubilay Aka’dan Sevgilisine Sürpriz! Görenler Evlilik Teklifi Sandı ama Gerçek Hemen Anlaşıldı - Resim : 2

TAYLAND’DA ROMANTİZM

Uzun süredir ilişki yaşadığı oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşkına devam eden Kubilay Aka, aşka geldi. Çalışma tempoları nedeniyle birbirinden uzak kalan oyuncu çift, soluğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta aldı.

TEK TEK İLAN ETTİ

Bangkok sokaklarında aşk tazeleyen çift, romantik karelerini hayranlarından esirgemedi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden tatil fotoğraflarını paylaşan Kubilay Aka ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın aşk kareleri herkesi büyüledi.

Aka, fotoğraflarına “Kahvaltıda mango, gezdim gördüm Bangkok" notunu düşerek ilişkisinin güzel gittiği mesajını verdi.

Sancaktutan ise sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi bıraktı. Kendi hesabından da tatil pozlarını paylaştı.

Kubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyattı: Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan Yorum GecikmediKubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyattı: Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan Yorum GecikmediMagazin

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