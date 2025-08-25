Kraliyetten Satılık Otomobil... Kraliçe Elizabeth'in Range Rover'ı Rekor Fiyata Satıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere kraliyet ailesi ve İngiliz halkının ölümüyle yasa boğulduğu Kraliçe II. Elizabeth, mirasıyla hala ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Kraliçe'nin 2006 model Land Rover Range Rover 4.2 Supercharged Vogue SE model arabası açık artırmaya çıkarıldı.

Land Rover Special Vehicle Operations tarafından düzenlenen açık artırmada satışa sunulan araç, Kraliçe'ye özel tahsis edilip Kraliyet Garajı'na teslim edilerek iki yıl boyunca yalnızca Kraliçe tarafından kullanılmıştı.

BEKLENENİN KAT KAT ÜSTÜNE ÇIKTI

Aynı motora sahip diğer 2006 model Range Rover'ların fiyatı 9 bin ila 16 bin sterlin (887 bin TL) arasında değişirken, bu aracın bizzat Kraliçe tarafından kullanılması sebebiyle açık artırmada 50 bin ila 70 bin sterline (3.8 milyon TL) alıcı bulması öngörülüyordu. Ancak araç beklenenin de üstüne çıkarak 175 bin 500 sterline (9 milyon TL) satılarak rekor bir fiyat elde etti.

Biri Karayipli biri de Japon iki koleksiyoner araç için bir teklif düellosuna tutuştu ancak kazanan Karayipli koleksiyoner oldu.

