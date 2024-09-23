Kötü Kokan 6 Ünlüyü Açıkladılar! Magazine Bomba Gibi Düştü
Son zamanlarda kötü koktuğu iddialarıyla gündeme gelen ünlü isimler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son zamanlarda kötü koktuğu iddialarıyla gündeme gelen ünlü isimler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yabancı basında bu konuda çarpıcı bir haber yer aldı. Yabancı basın, kötü koku sorunuyla anılan altı ünlü ismi açıkladı. Listenin başında Johnny Depp bulunuyor.
JOHNNY DEEP
Magazin dünyasında Johnny Depp’in kötü koktuğu yönündeki iddialar sık sık gündeme geliyor. Depp hakkında son olarak İngiliz sunucu Amanda Holden, onu bu nedenle çekici bulmadığını ifade etti.
Bir makalede, Depp’in bu kötü koku söylentilerine yönelik düşünceleri ele alındı. Ödül takdim ettiği bir etkinlikte, uzun süredir devam eden bu iddialara atıfta bulunarak, aslında birçok kişinin kendisinin güzel koktuğunu söylediğini savundu. Depp, bir yabancıyla yaşadığı ilginç bir anısını paylaşarak, "Bir serseriye benziyorsun ama gerçekten güzel kokuyorsun' dediler ve ben de buna karşılık, 'Evet, gerçekten güzel kokuyorum' dedim!" şeklinde konuştu.
ŞARKICI KESHA
Şarkıcı Kesha'nın "bebek bezi bağlanmış bir karides" gibi koktuğu iddiaları, zaman zaman gündeme geliyor. 2010 yılında Interview dergisine verdiği röportajda, "Kendimi bir 'yıldız' olarak bile düşünmüyorum; bu gerçekten çok küstahça. Kendimi bir dans komutanı gibi hissediyorum," diyen Kesha, birinin ona bezli karides gibi koktuğunu söylediğini hatırlatarak, "Bu yüzden eau de parfümümü bezli karides olarak kullanarak komik bir parfüm skeci yapmayı düşündüm. Çok şehvetli!" şeklinde espri yaptı.
BEN AFFLECK
Ben Affleck ise son günlerde Jennifer Lopez ile boşanma haberleriyle anılmasına rağmen, zaman zaman "kötü koktuğu" yönündeki iddialarla da gündeme geliyor. 1999 yapımı "Forces of Nature" filminde Sandra Bullock’a kötü kokan nefesi nedeniyle zor anlar yaşattığı söyleniyor. Bullock’un, filmde yer almaktan nefret ettiğini itiraf etmesiyle bu iddia gündeme gelmişti.
ROBERT PATTİNSON
Robert Pattinson’un "Twilight" setlerinde kötü koktuğuna dair söylentiler yıllardır dolaşıyor. Oyuncunun kişisel hijyene dikkat etmediği, bu durumun ekip arkadaşlarını rahatsız ettiği, ancak kimsenin doğrudan yüzüne söylemeye cesaret edemediği iddia ediliyor. Dior Homme'un reklam kampanyasında rol alan Pattinson, Allure dergisine verdiği son röportajda, insanların kendisini "sanki mumdan yapılmış bir boya kalemi" gibi koktuğunu düşündüğünü ifade etti.
SHİA LABEOUF
Shia LaBeouf ise Brad Pitt’in "Fury" filmindeki setinde ekibi bunalttığı yönünde iddialarla anılıyor. LaBeouf’un, daha gerçekçi bir performans sergilemek amacıyla kendi dişlerinden birini çektiği ve çekim süresince yıkanmadığı öne sürülüyor; böylece İkinci Dünya Savaşı’ndaki cephe koşullarını daha iyi yansıtmayı hedeflediği belirtiliyor.
CLARK GABLE
Unutulmaz "Rüzgar Gibi Geçti" aktörü Clark Gable da kötü kokan ünlüler listesinde sıkça anılan isimlerden biri. 1933’te yaşadığı kötü bir diş eti enfeksiyonu nedeniyle birçok dişini çektirmek zorunda kalmış ve takma diş kullanmaya başlamıştı. Bu durum, Gable’ın ağız kokusu sorunları yaşamasına neden oldu. Film çekimleri sırasında Vivien Leigh, kokudan şikayet etse de, Gable ile çok iyi anlaştıklarını her fırsatta dile getirmişti.