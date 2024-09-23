Kötü Kokan 6 Ünlüyü Açıkladılar! Magazine Bomba Gibi Düştü

JOHNNY DEEP

Magazin dünyasında Johnny Depp’in kötü koktuğu yönündeki iddialar sık sık gündeme geliyor. Depp hakkında son olarak İngiliz sunucu Amanda Holden, onu bu nedenle çekici bulmadığını ifade etti.

Bir makalede, Depp’in bu kötü koku söylentilerine yönelik düşünceleri ele alındı. Ödül takdim ettiği bir etkinlikte, uzun süredir devam eden bu iddialara atıfta bulunarak, aslında birçok kişinin kendisinin güzel koktuğunu söylediğini savundu. Depp, bir yabancıyla yaşadığı ilginç bir anısını paylaşarak, "Bir serseriye benziyorsun ama gerçekten güzel kokuyorsun' dediler ve ben de buna karşılık, 'Evet, gerçekten güzel kokuyorum' dedim!" şeklinde konuştu.