Korkutan Kalp Krizinde Mutlu Son: Cem Yılmaz Anjiyonun Ardından Taburcu Oldu

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hafta sonu geçirdiği ciddi sağlık krizini tamamen atlatarak taburcu edildi. G.O.R.A. filminin yeni çekimlerinin bitmesinin ardından dinlenmek için gittiği Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren 53 yaşındaki usta isim, kaldırıldığı hastanede uygulanan kritik müdahalelerin ardından bugün saat 19.30 sıralarında hastaneden ayrıldı.

EVİNDE BİZZAT 112'Yİ ARADI

Korkutan süreç, 29 Ağustos akşamı Ayvacık’a bağlı Paşaköy’deki yazlık evinde başladı. Göğüs ve sırt bölgesine aniden saplanan şiddetli ağrıyı fark eden usta oyuncu, vakit kaybetmeden kendisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen usta sanatçı, durumunun ciddiyeti nedeniyle vakit kaybedilmeden ileri tetkik için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne nakledildi.

'BİR İNSANIN GEÇİREBİLECEĞİ EN BÜYÜK KRİZLERDEN BİRİ'

ÇOMÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve uzman ekibi, kalbin ön yüzünü besleyen ana damarın tıkalı olduğunu tespit ederek Yılmaz'ı acil anjiyoya aldı. El bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren operasyonla tıkalı damara balon ve stent uygulandı.

Operasyonun ardından açıklama yapan Prof. Dr. Akşit, "Cem Bey bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Yaklaşık iki saat içinde çok hızlı müdahale ettiğimiz için kalp dokusunun büyük kısmını ölmeden koruduk" diyerek acil müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.

'DOKTORLAR STRESTEN UZAK DUR DEDİ, GÜLDÜM'

Koroner yoğun bakım ünitesinde iki gün süren tedbir amaçlı takibi tamamlanan Cem Yılmaz, hastane odasından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı esprili paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpti. Ünlü komedyen mesajında, "Dün kötü bir ağrı saplandı, eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum. Ayvacık ve Çanakkale'deki sağlıkçı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm. Yine 'abi az iç', 'saçı kesti yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta" ifadelerini kaydetti.

Son kontrolleri yapılan sanatçı, doktorlarının onayının ardından bu akşam saatlerinde tamamen taburcu oldu.

Kaynak: DHA