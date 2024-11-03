Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Çok Konuşulacak Taktik: Evliliğim Yürüsün Diye...

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile birlikte açıklamalarıyla güldürdü. Sakallıoğlu öyle bir itirafta bulundu ki herkes kahkahalara boğuldu. İşte detaylar...

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Çok Konuşulacak Taktik: Evliliğim Yürüsün Diye...

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde stand-up yapan ilk kadın komedyen olma unvanına sahip olan oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Çok Konuşulacak Taktik: Evliliğim Yürüsün Diye... - Resim : 1

Eşi oyuncu Burak Yırtar ile Bebek'te görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu herkesi güldürdü.

Eşinin motor tutkusuna değinen Sakallıoğlu, "Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum" dedi.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Çok Konuşulacak Taktik: Evliliğim Yürüsün Diye... - Resim : 2

'EVLİLİĞİM YÜRÜSÜN DİYE'

Sakallıoğlu, "Eşimi motordan önce ve motordan sonra olarak ikiye ayırıyorum. Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum" diyerek esprili bir dille durumu özetledi.

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