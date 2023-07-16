Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi Yaz Şarkısı'nda 'Gülbeyaz' rolünü canlandırıyor. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik daha önce suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Evlilikleri sarsıntıda olan çift sessiz sedasız boşandı.

Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı - Resim: 1

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe' karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde FOX'un yeni projesi Yaz Şarkısı'nda yer alıyor. 

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Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı - Resim: 2

Evlilik hayatını gözlerden uzak yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, anlaşmalı olarak boşandı.

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Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı - Resim: 3

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Yaz Şarkısı dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Sertçelik'le anlaşmalı olarak boşandı.

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Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı - Resim: 4

Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik‘le boşanma kararı almıştı.

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