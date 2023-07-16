Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi Yaz Şarkısı'nda 'Gülbeyaz' rolünü canlandırıyor. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik daha önce suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Evlilikleri sarsıntıda olan çift sessiz sedasız boşandı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı 'Gökçe' karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde FOX'un yeni projesi Yaz Şarkısı'nda yer alıyor.
Evlilik hayatını gözlerden uzak yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, anlaşmalı olarak boşandı.
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Yaz Şarkısı dizisinin başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Sertçelik'le anlaşmalı olarak boşandı.
Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik‘le boşanma kararı almıştı.