Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonundan İlk Kareler Geldi

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezonu 13 Eylül'de başlıyor. Heyecanlı sezon finali bölümünün ardından merakla beklenen dizinin yeni sezonundan ilk fotoğraflar geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonundan İlk Kareler Geldi

Geçtiğimiz iki sezonun reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”, 3. sezonuyla 13 Eylül’de ekrana geri dönüyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolleri canlandırdığı diziye bu yıl Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik de dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonundan İlk Kareler Geldi - Resim : 1

KONAKTA KOPAN KIYAMETTEN SONRA NE OLDU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon finaliyle izleyiciyi merak içerisinde bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar anlatılacak.

Merakla beklenen yeni sezondan da ilk görseller paylaşıldı.

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