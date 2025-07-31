Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından Büyük Şok! Görüntülendiği Sürpriz İsim Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Nilay karakteri ile dikkatleri üzerine çekem, ismi magazin gündeminden hiç düşmeyen oyuncu Feyza Civelek, sanatçı Justin Timberlake'in konserinde öyle bir isimle görüntülendi ki sosyal medya bunu konuşuyor.