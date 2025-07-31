Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından Büyük Şok! Görüntülendiği Sürpriz İsim Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ın ünlü oyuncu Feyza Civelek, Taksim’de dolar dağıtan video ile gündem olan, müstehcen içerikli videolarla partiler düzenleyen ‘Fergio House’ isimli topluluğa ev sahipliği yapan Ferhat Günay ile konserde görüntülendi. Civelek’in açıklaması gündem oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu olaya dair detaylar…
Kaynak: Muhabir Online
Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı Nilay karakteri ile dikkatleri üzerine çekem, ismi magazin gündeminden hiç düşmeyen oyuncu Feyza Civelek, sanatçı Justin Timberlake'in konserinde öyle bir isimle görüntülendi ki sosyal medya bunu konuşuyor.
'FERGİO BEY' İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Ünlü oyuncu, Taksim’de kostümler giyip, dolar yağdırdığı görüntülerle gündem olan, müstehcen içerikli videolar paylaşan ve partiler düzenleyen ‘Fergio House’ isimli topluluğa ev sahipliği yapan Ferhat Günay ile görüntülendi.
'ÇOK ÖZEL BİR İNSAN'
Muhabir Online tarafından görüntülenen Feyza Civelek, Fergio Bey lakaplı Ferhat Günay için "Çok özel bir insan" ifadelerini kullandı.
Fergio Bey ise gazetecileri görünce arkasını dönerek görüntü vermek istemedi. Civelek, hızlı adımlarla aracına binerek oradan uzaklaştı.
NE OLMUŞTU?
Taksim’de çeşitli kostümler giyerek İstiklal Caddesi’nde dolar dağıtan bir grubun videosu sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu paylaşım sonrasında inceleme başlatılmış İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların, müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlandıkları sırada basıldıklarını duyurmuştu.
Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınmış, 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konulmuştu.