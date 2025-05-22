Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Yine Hastanelik Oldu! Görenler Korkudan Bakamadı
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı ünlü oyuncu Feyza Civelek’in başını kara bulutlar sardı. Ünlü oyuncu yeniden hastanelik oldu. Yakın zamanda kolunu kıran ve ameliyata alınan Civelek bu kez de gözündeki sorunla hayranlarını korkuttu.
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin magazin gündeminden hiç düşmeyen ismi ünlü oyuncu Feyza Civelek, yine sağlık sorunu ile gündeme geldi. Son olarak kolunu kıran ünlü oyuncunun bu kez de gözü mikrop kaptı.
YİNE HASTANELİK OLDU
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı ünlü oyuncu Feyza Civelek, birkaç hafta önce ‘Görünmez kaza, nazara geldik’ diyerek kolunu kırmış ve ardından ameliyata alınmıştı. Uzun süre kolu sargılı şekilde sahnelerini çeken ünü oyuncu yine hastanelik oldu.
GÖZÜ MİKROP KAPTI
Sağlık açısından da zor bir süreçten geçen oyuncu, bu kez de göz problemi yaşadığını duyurdu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Feyza Civelek ‘Mikrop kaptı diye gittim, korneamın yırtıldığını öğrendim’ dedi. Gözünün son halini paylaşan oyuncu, hayranlarını korkuttu.
'TEHDİT' İDDİASI OLAY OLMUŞTU
Feyza Civelek, geçen hafta sosyal medyada bir kişiye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla konuşulmuş, oyuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Civelek’in mesajlarda “Seni köprüde sallandırırım” dediği öne sürülmüştü. Feyza Civelek bu iddiaları reddetmişti.