Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek Torpil İddialarına Ateş Püskürdü: 'Çekemeyen Anten Taksın!'

'Acemi Cadı', 'Kavak Yelleri', 'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' ve ' Kızılcık Şerbeti' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Feyza Civelek magazin gündeminden düşmüyor. Annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi olması nedeniyle torpilli olduğu iddia edilen Civelek, eleştirilere yanıt verdi.

'KEDİ ULAŞAMADIĞI CİĞERE MURDAR DERMİŞ'

Sosyal medyada kendisine yöneltilen yorumlara tepki gösteren Civelek, “Ben buraya kendi emeğimle geldim. Annemin senarist olması hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü ben bu diziye audition ile girdim. Beni seven kitleye teşekkür ediyorum ama eleştiren insanlar için şunu söylemek istiyorum; ‘kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş.’ Saçma sapan konuşmasınlar. Oyunculuğu biliyorlarsa oynasınlar ya da fikri yoksa sussunlar. Bilmedikleri bir dünya hakkında eleştirdikleri için çok önemsemiyorum” dedi.

'ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN'

Civelek, eleştirileri önemsemediğini belirterek, “Çekemeyen anten taksın ya da bu kadar bilgi sahibiyse kendileri oyunculuk yapsınlar, kolaysa” ifadelerini kullandı.