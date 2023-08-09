Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım

Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya ise şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili.