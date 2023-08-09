Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Evrim Alasya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden takipçisini ifşa etti.

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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım - Resim: 1

Son dönemde Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle anılan Evrim Alasya, Instagram üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen bir takipçisini ifşa ederek dava açacağını söyledi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım - Resim: 2

Bir kullanıcı, paylaşımlarından dolayı hedef aldığı ünlü oyuncuya "Habire dudak dudağa, seviştin, öpüştün. Fahişe halinle salladın.

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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım - Resim: 3

Sizin yurt dışında yaşayacak durumunuz var defolup gitsenize beğenmediğiniz ülkede ne arıyorsunuz? Kendini iyice Kıvılcım rolü saçmalığına kaptırdın" dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım - Resim: 4

Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya ise şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili.

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