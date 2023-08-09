Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, hakaret eden takipçisini ifşaladı: Bir süre huzurunu kaçıracağım
Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Evrim Alasya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden takipçisini ifşa etti.
Son dönemde Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle anılan Evrim Alasya, Instagram üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen bir takipçisini ifşa ederek dava açacağını söyledi.
Bir kullanıcı, paylaşımlarından dolayı hedef aldığı ünlü oyuncuya "Habire dudak dudağa, seviştin, öpüştün. Fahişe halinle salladın.
Sizin yurt dışında yaşayacak durumunuz var defolup gitsenize beğenmediğiniz ülkede ne arıyorsunuz? Kendini iyice Kıvılcım rolü saçmalığına kaptırdın" dedi.
Gelen mesajlara sessiz kalmayarak takipçisini ifşa eden Evrim Alasya ise şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu hanım öğretmenmiş! Yer bilimci, doğa bilimci, evli, çocuklu, doğayı koruyan falan filan diye tanımlamalar yazmış kendiyle ilgili.