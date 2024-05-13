Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu Özge Özacar'ın iş insanı Oğuz Özmen ile bir ilişkiye başladığı kaydedildi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem rolünü oynayan güzel oyuncu Özge Özacar hakkında yeni bir bilgi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özacar, iş insanlarından Oğuz Özmen ile yeni bir aşka yelken açtı.

Özge Özacar'ın Oğuz Özmen’le Clubhouse Bebek’te görüldüğü bildirildi.

Özmen ile Özacar’ın bir sosyal sorumluluk projesi nedeniyle ortak arkadaş grubu sayesinde tanıştığı öğrenildi.

OĞUZ ÖZMEN KİMDİR?

Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Oğuz Özmen İpek Hanım Konağı ve Hışvahan’ı Gaziantep’e kazandıran Özmen ailesinin ferdi.

Özmen Gaziantep Sanayi Odası tarafından 2023 Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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