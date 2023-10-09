Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'ini korkutan site: Instagram hesabında paylaştı
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'e dizideki rolü nedeniyle tepki yağıyor. Bebeğinin velayetini zorla eşinden alan Fatih'i oynayan Doğukan Güngör için "Fatihi.tokatla.com" isminde bir site açıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'e dizideki rolü nedeniyle tepki yağıyor. Bebeğinin velayetini zorla eşinden alan Fatih'i oynayan Doğukan Güngör için "Fatihi.tokatla.com" isminde bir site açıldı.
Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, oynadığı karakter nedeniyle tepkilerin odağında.
Dizide çocuğunun velayeti için eşine çirkin oyunlar oynayan ve izleyiciler tarafından 'Deccal Fatih' diye isimlendirilen Fatih'i oynayan Güngör için "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açıldı. Siteyi gören Güngör tedirgin oldu.
Karakterden nefret eden birileri "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açınca oyuncu, "Bu kadarını beklemiyordum" diyerek siteyi sosyal medya hesabından paylaştı.