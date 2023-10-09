Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'ini korkutan site: Instagram hesabında paylaştı

Dizide çocuğunun velayeti için eşine çirkin oyunlar oynayan ve izleyiciler tarafından 'Deccal Fatih' diye isimlendirilen Fatih'i oynayan Güngör için "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açıldı. Siteyi gören Güngör tedirgin oldu.