Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi
Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi. Film galasına erkek arkadaşı Ata Ayyıldız ile birlikte gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle gazetecilere el ele poz verdi.
Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, aynı dizideki rol aldığı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Bir süredir özel hayatıyla haberlere konu olan Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sıla Türkoğlu sevgilisi Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde görüntülendi.
İLK KEZ EL ELE...
Sevgilisiyle oldukça uyumlu giyinen ve siyah deri kombini yapan ünlü çift ilk kez kameralara el ele poz verdi.
Sıla Türkoğlu muhabirlerin ilişkisiyle ilgili sorduğu soruları ise, daha farklı bir günde konuşmak istediğini söyleyerek, yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Gerçek Gündem