Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi

Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, aynı dizideki rol aldığı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Bir süredir özel hayatıyla haberlere konu olan Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sıla Türkoğlu sevgilisi Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde görüntülendi.

İLK KEZ EL ELE...

Sevgilisiyle oldukça uyumlu giyinen ve siyah deri kombini yapan ünlü çift ilk kez kameralara el ele poz verdi.

Sıla Türkoğlu muhabirlerin ilişkisiyle ilgili sorduğu soruları ise, daha farklı bir günde konuşmak istediğini söyleyerek, yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem