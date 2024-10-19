Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi. Film galasına erkek arkadaşı Ata Ayyıldız ile birlikte gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle gazetecilere el ele poz verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi

Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, aynı dizideki rol aldığı Doğukan Güngör ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi - Resim : 1

Bir süredir özel hayatıyla haberlere konu olan Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sıla Türkoğlu sevgilisi Ayyıldız ile Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi - Resim : 2

İLK KEZ EL ELE...

Sevgilisiyle oldukça uyumlu giyinen ve siyah deri kombini yapan ünlü çift ilk kez kameralara el ele poz verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi - Resim : 3

Sıla Türkoğlu muhabirlerin ilişkisiyle ilgili sorduğu soruları ise, daha farklı bir günde konuşmak istediğini söyleyerek, yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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