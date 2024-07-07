Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde 'Rüzgar' karakteriyle seyirciyle buluşan Yiğit Kirazcı, sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Başarılı oyuncu, Hilal Saral’ın yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı Ay Yapım’ın NOW için çekeceği “Hayat Hırsızı” kod adlı diziyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yaz sezonunda CNBC-e’de ekrana gelen “Letterbox Türkiye” yarışmasını sunan Kirazcı, dizide “Mehmet Ali” rolünde Nur’un (Gonca Vuslateri) yasak aşkına hayat verecek.

DİZİNİN KONUSU

Dizide çocukluğunu kabusa çeviren üvey annesi Nur’dan intikam almak için yıllar sonra onun evine başka bir kimlikle çalışmak için giren Leyla’nın hikâyesi ekrana taşınacak.

KADRODAKİ DİĞER İSİMLER

Dizide başlıca rolleri Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt ve Zeyno Eracar canlandıracak.