Kızılcık Şerbeti'nden Olay Olan 'Torpil' Göndermesi!

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fenomen karakteri Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, dizinin senaristinin annesi olması nedeniyle sık sık torpil iddialarıyla gündeme geliyor. Civelek, bu durum için "Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır, insanlar oyunculuğumu görünce torpilli olmadığımı anlıyor. Ancak çok yıpratıcı ve zorlayıcı dönemlerim oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da Özlem Gürses'in YouTube programında Feyza Civelek'i kendisinin istediğini açıklayarak "Doğru cast bu, Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir" demişti.

'BANA TORPİL YAPILACAK'

Tüm bu olayların arkasından Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde konuyla ilgili bir gönderme yer aldı. Kitap yazmak isteyen Nilay karakteri, bir yayınevine giderek redaktöre Kıvılcım Hanım'dan torpilli olduğunu söyledi. Nilay, "Bana torpil yapılacağından da bahsetti değil mi?" derken, redaktör de "Anlamadım, ne torpili?" yanıtını verdi.