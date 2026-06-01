Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrıldı
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 138’inci bölümüyle sezon finali yaparken dizide yaşanan sürpriz ayrılık gündem oldu. Fenomen yapımın ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın projeden ayrıldığı öğrenildi.
Gold Film imzalı dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan ile yapım şirketi arasında ekonomik şartlar nedeniyle anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Sezon finalinde kalp krizi geçirdiği sahneyle dikkat çeken Sönmez karakterinin hikâyesinin nasıl tamamlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, deneyimli oyuncu sezon finali öncesinde yeni dönem için şartlarını iletti. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve ayrılık kararı kesinleşti. Öte yandan Aliye Uzunatağan ile yapım ekibi arasında daha önce de benzer bir kriz yaşandığı, ancak tarafların yeniden anlaşma sağladığı öğrenildi. Bu kez yapılan görüşmelerden ise uzlaşma çıkmadı.
