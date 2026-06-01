Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gold Film imzalı dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan ile yapım şirketi arasında ekonomik şartlar nedeniyle anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Sezon finalinde kalp krizi geçirdiği sahneyle dikkat çeken Sönmez karakterinin hikâyesinin nasıl tamamlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, deneyimli oyuncu sezon finali öncesinde yeni dönem için şartlarını iletti. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve ayrılık kararı kesinleşti. Öte yandan Aliye Uzunatağan ile yapım ekibi arasında daha önce de benzer bir kriz yaşandığı, ancak tarafların yeniden anlaşma sağladığı öğrenildi. Bu kez yapılan görüşmelerden ise uzlaşma çıkmadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş