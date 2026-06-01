Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrıldı

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 138’inci bölümüyle sezon finali yaparken dizide yaşanan sürpriz ayrılık gündem oldu. Fenomen yapımın ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın projeden ayrıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gold Film imzalı dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan ile yapım şirketi arasında ekonomik şartlar nedeniyle anlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Sezon finalinde kalp krizi geçirdiği sahneyle dikkat çeken Sönmez karakterinin hikâyesinin nasıl tamamlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde Şok Ayrılık! Ünlü Oyuncu Diziden Ayrıldı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, deneyimli oyuncu sezon finali öncesinde yeni dönem için şartlarını iletti. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve ayrılık kararı kesinleşti. Öte yandan Aliye Uzunatağan ile yapım ekibi arasında daha önce de benzer bir kriz yaşandığı, ancak tarafların yeniden anlaşma sağladığı öğrenildi. Bu kez yapılan görüşmelerden ise uzlaşma çıkmadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Show TV
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Mide Kanaması Geçiren Haluk Levent, Sahnedeyken Yine Rahatsızlandı Haluk Levent Korkuttu
30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı 30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var iPhone Kullananlar İçin Büyük Tehlike: Yeni Yöntem Deşifre Oldu! Tuzağa Düşen Çok Sayıda Kişi Var
Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk Nüfusunun 27 Katı Misafir! Amasra'da Bayram Tatilinde Rekor Yoğunluk
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı 30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı